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خطة بديلة لدوري الأبطال ويوروبا ليغ الموسم القادم

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 14:29

خطة بديلة لدوري الأبطال ويوروبا ليغ الموسم القادم
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وضع خطة بديلة لإقامة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الكروي القادم.

وأعلن "يويفا" في بيان رسمي "عقب اجتماع بالفيديو مع 55 اتحادًا، يدرس الاتحاد الأوروبي احتمالية نقل بعض المباريات، من مسابقات الأندية والمنتخبات، إلى دول أو ملاعب محايدة، بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأضاف "علاوة على ذلك، من المتوقع مراجعة وضع الأزمة في منتصف آب/أغسطس الجاري، لمعرفة إذا كان القرار الحالي بلعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، يمكن تعديله ولو جزئيًا على الأقل".

وتابع "ناقش الاجتماع أيضًا القضايا المتعلقة باستئناف منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في ضوء الوضع الحالي، خاصة بطولات الأندية والمنتخبات وفرق الشباب".

وواصل "تركز النقاش حول مسابقات الأندية، والجولات التأهيلية، وتم تقديم شرح مفصل للوائح دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الخاصة بالموسم الجديد، والمتعلقة بقيود السفر واختبارات كورونا، التي قد يكون لها تأثير على استمرارية المسابقات".

وأكمل يويفا "عرضت دول بولندا والمجر واليونان وقبرص، استضافة المباريات في بطولات الأندية، في حال وجود قيود محلية بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأردف "هذه الدول ستوفر ملاعب محايدة، في التواريخ المخصصة للمباريات، كما أنها عرضت ممرات سفر للفرق، حتى تتمكن من الوصول إلى الاستادات دون قيود".

ونشر يويفا قواعد تنظيم المباريات، مع إلزام النادي المضيف بإبلاغ الاتحاد الأوروبي، في وقت مناسب، حال لم يتمكن من استضافة المباراة كما هو مقرر.

وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن الفوز يكون من نصيب المنافس.

وستكون كل المباريات الفاصلة في تصفيات الدوري الأوروبي، من دور واحد، فيما تقام المواجهات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، من مباراتي ذهاب وإياب.

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#دوري أبطال أوروبا
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