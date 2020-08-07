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ليفربول يقدم عرضا لإبرام صفقته الأولى

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 09:30

ليفربول يقدم عرضا لإبرام صفقته الأولى
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي تحرك رسميا من أجل الحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في البريمييرليغ.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لضم جمال لويس، ظهير نورويتش سيتي، نظير 10 ملايين يورو، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن نورويتش سيتي، يريد الحصول على 20 مليون يورو، للاستغناء عن خدمات جمال لويس هذا الصيف.

وأوضحت أن نورويتش سيتي في موقف قوة، لأن جمال لويس لا يزال مرتبطًا مع النادي بعقد لمدة 3 سنوات.

يُذكر أن لويس يجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر، وبالتالي يمكنه أن يكون بديلًا لفيرجيل فان دايك وأندري روبرتسون.

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#الدوري الإنجليزي
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