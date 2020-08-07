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مانشستر سيتي يستبعد ضم لاعب برشلونة

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 09:21

مانشستر سيتي يستبعد ضم لاعب برشلونة
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي ردّ على إمكانية التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع الثنائي ناثان أكي وفيران توريس، وربطته العديد من التقارير بضم سيرجي روبيرتو، ظهير برشلونة الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي استبعد ضم روبيرتو هذا الصيف، رغم إعجاب المدير الفني بيب غوارديولا بقدرات اللاعب الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظهير برشلونة لن يكون ضمن صفقة تبادلية مع النادي الكاتالوني، نظير انتقال إريك غارسيا إلى "كامب نو".

وقال بيب غوارديولا، اليوم، إن جارسيا يرغب في الرحيل إلى فريق آخر، وعدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قالت إن إدارة برشلونة لن تفكر في بيع روبيرتو، إلا إذا طلب اللاعب نفسه مغادرة البلوغرانا.

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#برشلونة
#سيرجي روبيرتو
#بيب غوارديولا

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