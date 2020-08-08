  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يتحرك لضم مدافع مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 15:17

برشلونة يتحرك لضم مدافع مانشستر سيتي
اللاعب الإسباني إريك غارسيا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني تحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إريك غارسيا.

وكان مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قد أعلن أن غارسيا رفض تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، ويرغب في الانتقال إلى فريق آخر.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة يخطط لاختبار المفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن غارسيا، عن طريق تقديم عرض أول بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت أن إدارة مانشستر سيتي تريد الحصول على 20 مليون إسترليني مقدمًا، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين إسترليني للتخلي عن غارسيا.

وأوضحت أن برشلونة لا ينوي تقديم هذه الأموال لحسم الصفقة، ويأمل أن يوافق النادي الإنجليزي على سعر أقل لرحيل غارسيا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#مانشستر سيتي
#إريك غارسيا

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يضع مدربين لخلافة ساري
يوفنتوس يضع مدربين لخلافة ساري

2020-08-08

ساري عن مصيره مع يوفنتوس: لا أعلم ما سيحدث
ساري عن مصيره مع يوفنتوس: لا أعلم ما سيحدث

2020-08-08

ماذا قال زيدان بعد الإقصاء من دوري الأبطال؟
ماذا قال زيدان بعد الإقصاء من دوري الأبطال؟

2020-08-08

الأكثر قراءة

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

مقتل شاب إثر إصابته بجريمة طعن داخل مصنع باللد

2020-08-07
بولتون:

بولتون: "صفقة القرن" عقيمة.. ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

2020-08-07
انتخابات بالأفق: أزمة عميقة بين الليكود و

انتخابات بالأفق: أزمة عميقة بين الليكود و"كاحول لافان"

2020-08-07
تفجير بيروت: عون لا يستبعد فرضية الهجوم

تفجير بيروت: عون لا يستبعد فرضية الهجوم

2020-08-07
لبنان: تحرّكات سياسية لا تهدّئ الشارع

لبنان: تحرّكات سياسية لا تهدّئ الشارع

2020-08-07