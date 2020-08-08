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رغم ثنائية كريستيانو: يوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 03:19

رغم ثنائية كريستيانو: يوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

ودّع يوفنتوس الإيطالي المنافسة على دوري أبطال أوروبا، رغم الفوز في مباراة الإياب على ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليون بهدف مقابل لا شيء ليوفنتوس، إذ حصد الأول بطاقة التأهل بفضل الهدف خارج ملعبه بعدما تعادلا بالنتيجة في مجمل المباراتين.

وأحرز هدفا يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدف ليون اللاعب ممفيس ديباي.

مجريات المباراة:

أول محاولة في المباراة جاءت بعد 45 ثانية، بعدما سدد هيغوين الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة لأيدي حارس ليون لوبيز.

وأطلق حسام عوار نجم ليون، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، أبعدها تشيزني إلى ركنية.

وحصل عوار على ركلة جزاء بعدما استلم الكرة وتوغل داخل المنطقة ليتدخل بنتانكور ويسقط حسام، ثم نجح ممفيس ديباي في تحويلها إلى هدف أول في الدقيقة 12.

وأهدر بيرنارديسكي أخطر فرص اللقاء، بعدما سنحت له الفرصة في الدقيقة 19، حيث استلم الكرة في الناحية اليمنى عند الراية الركنية ليمر على الخط ويراوغ الحارس، لكن مارسيلو مدافع ليون نجح في إبعادها من أمام خط المرمى.

وكاد رونالدو أن يتعادل لليوفي، بعدما مرر ساندرو كرة عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى لها البرتغالي وسددها برأسية لكنها علت العارضة.

وحصل يوفنتوس على ركلة حرة في مكان خطير أمام منطقة الجزاء، أقدم كريستيانو على تسديدها بقوة في المرمى لولا تألق لوبيز، الذي تصدى ببراعة لتسديدة البرتغالي بقبضة يده اليمنى ليبعدها عن مرماه.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعدما لمس ديباي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لينجح رونالدو في تحويلها إلى هدف أول في الدقيقة 43.

واستلم جويماريس تمريرة من ديباي، ليسدد قذيفة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 57، لتمر فوق عارضة حارس يوفنتوس.

وتمكن رونالدو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعد تسديده لكرة "صاروخية" من خارج المنطقة بقدمه اليسرى، فشل الحارس لوبيز في إبعادها لتلمس يده وتدخل للشباك.

وأجرى ساري تبديلًا في الدقيقة 70 بخروج الثنائي كوادرادو وبيرنارديسكي، ليحل محلهم دانيلو وديبالا، العائد من الإصابة.

وأهدر كريستيانو فرصة تسجيل الهاتريك بعدما مرر ديبالا كرة عرضية مثالية ارتقى لها الدون وسددها برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 84، زاد ديبالا من أوجاع يوفنتوس بعدما تعرض للإصابة، رغم مشاركته كبديل ليخرج من اللقاء.

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#يوفنتوس
#ليون
#دوري أبطال أوروبا
#كريستيانو رونالدو

رغم ثنائية كريستيانو: يوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا

رغم ثنائية كريستيانو: يوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا

رغم ثنائية كريستيانو: يوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا

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