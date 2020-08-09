مدرب بايرن بعد التأهل: لن نركز على ميسي وحده

أشاد مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، بأداء لاعبيه بعد التأهل والفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدف، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز الفريق البافاري مقعده في ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع برشلونة، بعدما فاز بمجموع مباراتي دور الـ16 (7-1).

وقال المدرب الألماني لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "أنا سعيد للغاية، لأننا أردنا الفوز، وهذا ما أظهره اللاعبون بالفعل على أرض الملعب".

وعن مباراة البارسا المقبلة، أوضح "سنستعد لهم مثلما نتجهز لأي منافس آخر، فنحن نريد إظهار قوتنا مجددًا، لكن يتحتم علينا التركيز بنسبة 100%، وإثبات قدراتنا".

واستبعد فليك تركيز فريقه على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مضيفًا "نحن بحاجة للحذر من كافة اللاعبين".

وشهدت المباراة خروج المدافع الألماني جيروم بواتينغ، متأثرًا بإصابة في الركبة مع بداية الشوط الثاني، ليحل بدلًا منه مواطنه نيكلاس سولي.

وبسؤاله عن حالة بواتينغ، أجاب فليك "لا أظن أنها إصابة خطيرة، لكننا سننتظر التشخيص الطبي".

من جانبه، تحدث المدافع النمساوي ديفيد ألابا عن المواجهة المرتقبة ضد البارسا في دور الـ8، بقوله "نحن سعداء بذلك، فبرشلونة لديه لاعبين ذوي جودة عالية، لكننا نريد التنافس معهم".

وأتم "سنذهب إلى البرتغال بثقة بالغة، وبعد الأشهر القليلة الماضية، لم يعد لدينا ما نخشى منه".