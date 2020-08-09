  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مفاجأة: كريستيانو بصدد الرحيل عن يوفنتوس

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 15:09

مفاجأة: كريستيانو بصدد الرحيل عن يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدد الرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد زعمت منذ أيام أن كريستيانو أراد الانتقال إلى باريس سان جيرمان مطلع هذا العام، إلا أن أزمة فيروس كورونا وراء إيقاف المفاوضات.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إن رونالدو يشعر بالإحباط في يوفنتوس، عقب الفشل في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

وأضاف أن صاروخ ماديرا مستعد لخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر يعاني أيضًا في دوري أبطال أوروبا (باريس سان جيرمان).

وأشار إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، سيلتقي مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، أثناء إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة، لبحث كيفية إبرام الصفقة.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فيديو: ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة نابولي
فيديو: ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة نابولي

2020-08-09

مدرب بايرن بعد التأهل: لن نركز على ميسي وحده
مدرب بايرن بعد التأهل: لن نركز على ميسي وحده

2020-08-09

مدرب برشلونة: ننتظر بقية المباريات بنفس الحماس
مدرب برشلونة: ننتظر بقية المباريات بنفس الحماس

2020-08-09

الأكثر قراءة

احتجاجات غاضبة في بيروت: قتيل وعشرات الإصابات واقتحام مقار حكومية

احتجاجات غاضبة في بيروت: قتيل وعشرات الإصابات واقتحام مقار حكومية

2020-08-08

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟

2020-08-08
أزمة كورونا: جيل الشباب الضّائع في إسرائيل

أزمة كورونا: جيل الشباب الضّائع في إسرائيل

2020-08-08
غرق شاب (27 عامًا) قرب نهاريا

غرق شاب (27 عامًا) قرب نهاريا

2020-08-08
الجيش الإسرائيلي أسقط إحدى مسيّراته ظنا أنها لبنانية

الجيش الإسرائيلي أسقط إحدى مسيّراته ظنا أنها لبنانية

2020-08-08