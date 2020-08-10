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بايرن يستعيد سلاحين بارزين قبل ملاقاة برشلونة

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 21:45

بايرن يستعيد سلاحين بارزين قبل ملاقاة برشلونة
اللاعب الألماني جيروم بواتينغ (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني استعاد لاعبين بارزين قبل ملاقاة برشلونة على ملعب "النور"، يوم الجمعة القادم، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الثنائي كينغسلي كومان وجيروم بواتينغ، شاركا في مران البافاري، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة البارسا.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد جاهزية الثنائي بعد الشكوك التي حامت حولهما في الأيام القليلة الماضية.

وغاب كومان عن تدريبات بايرن الأخيرة، مما دفعه للغياب عن مواجهة تشيلسي، السبت الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب مشاكل في عضلات الفخذ.

أما بواتينغ تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة البلوز، مما أدى لاستبداله في مستهل الشوط الثاني.

على جانب آخر، يعمل الظهير الفرنسي بينيامين بافارد، ضمن برنامجه التأهيلي، للتعافي من إصابة في الكاحل.

ويأمل الجهاز الفني للبايرن، بقيادة هانز فليك، في تجهيز الدولي الفرنسي خلال الأيام المقبلة، على أن يسافر رفقة بقية زملائه للبرتغال، الخميس المقبل، نظرًا لإمكانية لحاقه بمواجهة نصف النهائي، حال التأهل.

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#بايرن ميونخ
#كينغسلي كومان
#جيروم بواتينغ
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

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