ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديبالا

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني حسم موقفه بخصوص التعاقدات مع اللاعبين في الميركاتو الصيفي، خصوصًا بعد ربط اسم نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، بالانتقال واللعب في مدريد.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" أنَّ ريال مدريد كان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا برفض إبرام صفقات ضخمة هذا الصيف، كما صرح الرئيس فلورنتينو بيريز، بينما يركز فقط على بيع عدد من نجومه لتوفير المزيد من الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تقدم ريال مدريد بعرض للتعاقد مع ديبالا.

وكانت تقارير زعمت أن ريال مدريد عرض على يوفنتوس عقد صفقة تبادلية تتضمن إيسكو أو توني كروس للفوز بخدمات ديبالا، أو تقديم 100 مليون يورو لحسم الصفقة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس لا ينوي الاستغناء عن ديبالا، لأن اللاعب يحظى بتقدير كبير لدى أندريا بيرلو المدرب الجديد.

وأشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني لم يحصل على أي عرض رسمي أو غير رسمي من ريال مدريد هذا الصيف.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس ليس ببعيد، لأن هذه رغبة متبادلة بين الطرفين.