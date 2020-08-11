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ريال مدريد يستعيد خليفة مودريتش

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 22:21

ريال مدريد يستعيد خليفة مودريتش
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب النرويجي، مارتن أدويغارد، عاد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعدما لعب معارا مع ريال سوسييداد الموسم الماضي.

وتلقى سوسييداد القرار باندهاش كبير، حيث إن المدرب إيمانول ألجواثيل كان يعول كثيرا على صاحب الـ21 عاما لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم الجمعة المقبل، داخل منشآت ملعب (أنويتا).

وقدم اللاعب النرويجي موسما قويا مع الفريق الباسكي، حيث سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين في الليغا، كما احتل المركز التاسع في ترتيب اللاعبين أصحاب المراوغات الناجحة برصيد 63 مراوغة.

وبعد خروج الريال من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي، قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينغي، تفعيل بند عودة أوديغارد، الذي يعتبرونه خليفة لوكا مودريتش؛ من أجل تعزيز خط الوسط.

وأفادت مصادر، أن زيدان نفسه اتصل شخصيا بأوديغارد ليخبره بعودته للفريق من جديد.

وانضم أوديغارد للريال في الميركاتو الشتوي لموسم (2014-15) قادما من سترومسجودست النرويجي مقابل 3 ملايين يورو، قبل أن يدخل بداية من 2017 في سلسلة إعارات كان آخرها الموسم المنقضي مع ريال سوسييداد.

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#مارتن أوديغارد
#زين الدين زيدان
#ريال مدريد

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