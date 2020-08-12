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ريال مدريد يحدد سعر لاعبه المطلوب في يوفنتوس

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 15:03

ريال مدريد يحدد سعر لاعبه المطلوب في يوفنتوس
النجم الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني حدد قيمة لاعبه، إيسكو، المطلوب في يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اسم إيسكو بالرحيل إلى يوفنتوس، عقب تولي أندريا بيرلو قيادة البيانكونيري، حيث سبق وأن نصح البيانكونيري بضرورة التعاقد، مع لاعب ريال مدريد من قبل.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد حدد ريال مدريد سعر بيع إيسكو مقابل 60 إلى 70 مليون يورو.

وفي حالة موافقة يوفنتوس على السعر المحدد من ريال مدريد، سيتعين عليه تقديم راتب سنوي لإيسكو قدره 7 ملايين يورو.

وأوضح التقرير، أن يوفنتوس إذا أراد ضم إيسكو بالفعل فمن الممكن أن يعقد صفقة تبادلية مع الريال تتضمن باولو ديبالا، والمطلوب بقوة في سانتياغو برنابيو.

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#ريال مدريد
#يوفنتوس
#إيسكو

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