رسميًا: ويليان ينضم لأرسنال الإنجليزي

أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم، الجمعة، ضم متوسط الميدان البرازيلي ويليان بعقد لثلاثة أعوام، عقب انتهاء عقد اللاعب مع تشيلسي هذا الصيف.

وذكر أرسنال في بيان: "وقع الدولي البرازيلي ويليان عقدًا لثلاثة أعوام للانضمام إلينا قبل موسم 2020-2021"، وأشار البيان إلى "أنّ المهاجم البالغ 32 عامًا يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيد الأندية في مسيرة امتدت لـ 13 موسمًا".

وأمضى ويليان سبعة مواسم في صفوف الجار اللدود تشلسي، توّج خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين إضافة الى لقبي الكأس الإنجليزية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وخاض ويليان بحسب الموقع الرسمي لأرسنال 339 مباراة بقميص تشلسي، سجل خلالها 63 هدفا مع 56 تمريرة حاسمة.

وأشاد المدرب الإسباني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، بلاعبه الجديد، قائلا بحسب ما نقل عنه موقع النادي "أعتقد أنه لاعب بإمكانه حقا أن يخلق الفارق بالنسبة لنا. كنا نراقبه في الأشهر القليلة الماضية. كانت لدينا نية واضحة بتقوية خط الوسط الهجومي ومركزي الجناح".

ورأى أنه "لاعب يمنحنا الكثير من التنوع، يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز مختلفة. لديه خبرة بكل شيء في عالم كرة القدم، لكن لا يزال لديه الطموح للمجيء الى هنا والمساهمة في قيادة النادي الى حيث ينتمي. لقد أثار إعجابي من خلال كل المحادثات التي أجريتها معه ومن مقدار رغبته في الحضور (الى أرسنال)".