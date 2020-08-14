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لايبزيغ يطيح بأتلتيكو مدريد خارج أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 12:59

لايبزيغ يطيح بأتلتيكو مدريد خارج أبطال أوروبا
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

أطاح نادي لايبزيغ الألماني بمنافسه الإسباني أتلتيكو مدريد خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن فاز عليه بالنتيجة 2 - 1، يوم الخميس، في دور الثمانية للبطولة ليحجز لايبزغ موقعه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزيغ على مجريات اللعب بشكل واضح.

وفي الشوط الثاني، سجّل لايبزيغ هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم سجّل أتلتيكو هدف التعادل بضربة جزاء سددها البديل البرتغالي غواو فيليكس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، انتزع لايبزغ الفوز بهدف سجله الأميركي البديل تايلر أدامز.

هذا، ويلتقي لايبزيغ في المربع الذهبي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 - 1 يوم، الأربعاء، في أولى مباريات دور الثمانية.

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#أبطال أوروبا
#لايبزيغ
#أتلتيكو مدريد

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