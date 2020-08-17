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بايرن ميونخ يستعيد أحد نجومه أمام ليون

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 18:52

بايرن ميونخ يستعيد أحد نجومه أمام ليون
النجم الفرنسي بنيامين بافارد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني تلقى نبأ سارا قبل مواجهة ليون الفرنسي يوم الأربعاء القادم، ضمن أحداث الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الإلكتروني عودة الظهير الفرنسي بينيامين بافارد للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه من جديد.

وأوضح بايرن أن الدولي الفرنسي شارك في جزء من المران لأول مرة منذ إصابته في الكاحل قبل 3 أسابيع.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد سافر رفقة زملائه إلى مدينة لشبونة البرتغالية، على أمل اللحاق بباقي مباريات الفريق بدوري الأبطال.

ولم يشارك بافارد مع الفريق البافاري في مباراتيه الماضيتين بالبطولة أمام تشيلسي وبرشلونة، لكنه يبدو في طريقه للظهور من جديد بالمربع الذهبي.

واستعان فليك بالألماني جوشوا كيميتش لتعويض غياب بافارد في المباراتين الماضيتين، لكن من المحتمل إعادته لوسط الملعب من جديد حال إشراك الظهير الفرنسي أساسيًا أمام ليون.

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#بايرن ميونخ
#بنيامين بافارد
#ليون
#دوري أبطال أوروبا

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