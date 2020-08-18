باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري الأبطال

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد فوزه على نظيره لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير.

وأحرز ثلاثية الفريق الفرنسي كل من اللاعبين ماركينهوس، أنخيل دي ماريا وخوان بيرنات.

وسيلاقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي.

مجريات المباراة:

جاءت البداية سريعة من الجانبين وسط تهديدات من لايبزيج، لكن نيمار كاد أن يباغت الفريق الألماني بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق، وذلك عقب انفراده بحارس لايبزيج قبل تسديد الكرة في القائم الأيسر، لتضيع فرصة هدف التقدم على سان جيرمان.

وبعد ثوانٍ معدودة، ضغط نيمار على الحارس بيتر جولاكسي، الذي سدد الكرة في جسد المهاجم البرازيلي، لتصل إلى مبابي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضعها الأخير داخل الشباك، لكن الحكم احتسب مخالفة لوجود لمسة يد على نيمار.

وحاول مارسيل سابيتزر صيد شباك سيرجيو ريكو عبر تسديدة من مسافة بعيدة، لكن الكرة ذهبت سهلة بين أحضان حارس سان جيرمان.

ومن ركلة حرة نفذها دي ماريا، نجح البرازيلي ماركينيوس في الارتقاء للعرضية، موجهًا الكرة بضربة رأسية إلى داخل الشباك، ليتقدم الفريق الباريسي بهدف أول.

ومرر هيريرا كرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء إلى مبابي، الذي سددها مباشرة نحو مرمى لايبزيج، لكن جولاكسي حولها ببراعة إلى ركنية.

وكاد لايبزيج أن يدرك التعادل في منتصف الشوط الأول عن طريق يوسف بولسين، بعدما قابل الأخير تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

ونفذ نيمار ركلة حرة على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء لايبزيج، إذ حاول خداع حارس الأخير، وكانت الكرة في طريقها إلى الشباك، لكنها ارتطمت في القائم.

وارتكب الحارس جولاكسي هفوة قاتلة بتمرير كرة خاطئة، استغلها لاعبو سان جيرمان بإرسال الكرة إلى دي ماريا داخل منطقة الجزاء، ليودعها الأخير داخل الشباك، مما منح سان جيرمان فرصة الذهاب للاستراحة متقدمًا (2-0).

وأقدم مدرب لايبزيج، جوليان ناجلسمان، على إجراء تبديلين مع بداية الشوط الثاني، بإقحام إيميل فورسبيرغ وباتريك شيك على حساب نكونكو وداني أولمو، على أمل عودة فريقه في النتيجة.

وحاول فورسبيرغ تجربة حظه بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، لكنها علت مرمى سان جيرمان.

وبعد مرور 11 دقيقة فقط على بداية الشوط الثاني، عزز سان جيرمان تقدمه بهدف ثالث عبر ضربة رأسية من خوان بيرنات، مطلقًا رصاصة الرحمة على لايبزيج.

ووقف ريكو من جديد حائلًا أمام محاولة سابيتزر، الذي سدد كرة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت في أحضان حارس باريس.

وأرسل دي ماريا كرة عرضية إلى رأس مبابي داخل منطقة الجزاء، وجهها المهاجم الفرنسي نحو مرمى لايبزيج، لكنها ذهبت خارج الملعب.

وتصدى جولاكسي لتسديدة قوية من مبابي، قبل أن يتبعها بتصدٍ آخر لتصويبة صاروخية من لياندرو باريديس.

وحاول أنخيلينيو تجربة التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ريكو تصدى لها بقبضة يديه، قبل أن يبعدها الدفاع الباريسي إلى ركنية.

وعاد باريديس لتهديد مرمى الحارس المجري بتسديد قوية بعيدة المدى، لكن جولاكسي تصدى لها ببراعة، مانعًا شباكه من استقبال الهدف الرابع، لتمضي الدقائق دون جديد بفوز باريس بثلاثية نظيفة.