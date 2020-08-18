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رسميا: برشلونة يتعاقد مع كومان خلفا لسيتين

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 23:20

رسميا: برشلونة يتعاقد مع كومان خلفا لسيتين
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، تعاقده مع الهولندي رونالد كومان لقيادة تدريب الفريق خلفا لكيكي سيتين.

وخلال مؤتمر صحفي أجراه بارتوميو، ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال "نعم كومان سيكون هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبون مشروعًا مختلفًا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيين جيدًا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب".

وأضاف "إذا لم يحدث أي خطأ سيكون كومان هو المدرب، ونراهن عليه لأننا نعرفه جيدًا وكيف يفكر وطريقة اللعب التي يعتمد عليها وأيضًا خبرته، لكونه لاعب سابق في فريق الأحلام ليوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة".

وأفادت التقارير الصحفية الأخيرة، بأن كومان الذي وصل برشلونة مساء، الثلاثاء، سيوقع عقدًا لموسمين مع البلوغرانا.

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#برشلونة
#رونالد كومان
#كيكي سيتين

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