  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كومان يختار أولى صفقاته مع برشلونة

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 09:30

كومان يختار أولى صفقاته مع برشلونة
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الهولندي رونالد كومان، أعلن عن أولى الصفقات التي يسعى لإبرامها مع برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن برشلونة، مساء الإثنين، إقالة كيكي سيتين من منصبه، ويُكثف النادي مفاوضاته مع كومان لإعلان تعيينه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فإن كومان يريد ضم لاعب وسط أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، الذي ارتبط اسمه بقوة بالغريم التقليدي ريال مدريد.

ويُفضل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مواطنه بول بوغبا، على فان دي بيك، لذلك لم يحسم الميرنغي الصفقة حتى الآن.

ويضع كومان فان دي بيك على رأس أولوياته، ويريد ربطه بزميله السابق في صفوف أياكس فرينكي دي يونغ في خط وسط البلوغرانا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#رونالد كومان
#برشلونة
#دوني فان دي بيك

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب إنتر ميلان: لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت
مدرب إنتر ميلان: لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت

2020-08-18

باريس سان جيرمان يصدم كافاني
باريس سان جيرمان يصدم كافاني

2020-08-17

برشلونة يعلن إقالة مدربه
برشلونة يعلن إقالة مدربه

2020-08-17

الأكثر قراءة

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

2020-08-17
نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

2020-08-17
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-08-17
غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

2020-08-17
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17