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مانشستر يونايتد يسعى لضم 4 نجوم من برشلونة

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 14:54

مانشستر يونايتد يسعى لضم 4 نجوم من برشلونة
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى رغبته في الحصول على خدمات 4 لاعبين من برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرغب برشلونة في التخلص من العديد من لاعبي الفريق، بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2، وبالتالي يرحب بالاستماع للعروض.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرغب مانشستر يونايتد في ضم الرباعي عثمان ديمبلي، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، عن إعادة بناء الفريق الموسم المقبل، بعد الخروج المحبط من نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وينظر يونايتد إلى ديمبلي باعتباره البديل المناسب لجادون سانشو، الذي فشل الشياطين الحمر في التعاقد معه من بوروسيا دورتموند، كما سيوفر خيارا أقل في الثمن في ظل المستوى الباهت الذي قدمه مع البارسا هذا الموسم.

وعانى أومتيتي كثيرا من تكرار الإصابات، ليتراجع مستواه، وبات من اللاعبين غير المرغوب فيهم داخل صفوف البارسا.

ورغم تجاهل راكيتيتش عرض يونايتد في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن يرغب سولسكاير في ضمه خاصة أنه يتبقى في عقده عام واحد مع البارسا، وبالتالي من السهل ضمه بسعر مناسب.

يذكر أن سولسكاير يملك خطط كبيرة هذا الصيف، بعدما طالب الإدارة بضرورة الإنفاق من أجل تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول الموسم المقبل.

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