برشلونة يجدد اهتمامه بلاعب مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه مجددا بالحصول على خدمات أحد لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة أبدى اهتمامه بضم إيريك غارسيا هذا الصيف منذ شهر تموز/يوليو الماضي، كما أن اللاعب نفسه يرغب في العودة إلى ناديه السابق، بعدما أخبر مانشستر سيتي بالفعل أنه لن يجدد عقده.

وأضافت الصحيفة، أنه مع بقاء عام واحد على انتهاء عقد غارسيا، سيضطر السيتي إلى التوصل لاتفاق مع النادي الكاتالوني.

ويستعد برشلونة لاستئناف المفاوضات مع مانشستر سيتي لضم إريك غارسيا، بعد توديع الفريقين لمنافسات دوري الأبطال.

ويدرك برشلونة أن الأمر لن يكون سهلًا، لكنه يثق أيضًا في أن مانشستر سيتي سيحاول التوصل إلى صيغة اتفاق، حتى لا يخسر اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

ويقدّر مانشستر سيتي سعر بيع غارسيا بقيمة 23 مليون يورو، وهو مبلغ لا ينوي برشلونة دفعه بالنظر إلى أن اللاعب لم يتبق في عقده سوى عام واحد فقط.