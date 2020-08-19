ماذا قال مدرب بايرن ميونخ عن مواجهة ليون؟

اعترف مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فليز، بصعوبة المباراة أمام ليون الفرنسي، والمقرر لها في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق البافاري قد تأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على برشلونة (8-2)، بينما أطاح ليون بنظيره مانشستر سيتي بتغلبه عليه (3-1) في ربع النهائي.

وتحدث فليك لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي "حللنا ليون وبالطبع نحن على علم بالجودة التي يمتلكونها، فهم مترابطون دفاعيًا، وأقوياء في الركض داخل أرض الملعب، مما يجعلهم مميزين بشدة في المرتدات".

وأضاف "نريد الوصول للنهائي، هذا هو هدفنا، لذا نرغب في الفوز على ليون، رغم علمنا بأن هذه المهمة ليست سهلة، خاصة بعدما أطاحوا بيوفنتوس ومانشستر سيتي".

كما أثنى فليك، على نظيره الفرنسي رودي غارسيا، مدرب ليون، مشيرًا إلى تميزه الشديد في الجانب الخططي.

وبسؤاله عن حالة الظهير بافارد، أجاب "لقد عمل بشكل شاق، نحن سعداء باستعادته مجددًا، ننتظر المران الأخيرة لتحديد مدى إمكانية دخوله القائمة، لكنه لن يكون خيارًا في التشكيلة الأساسية".

وعن سر قلة مشاركات كورينتين توليسو، علق "لقد تعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، لكنه بذل جهدًا كبيرًا في الأسابيع القليلة الماضية من أجل العودة".

وعما إذا كان قد استعان بلاعب ليون السابق، لكشف خبايا الفريق الفرنسي، قال "لقد تحدثنا بالطبع عن ذلك، لكن لا يمكنني البوح بما دار بيننا".

وحث فليك، لاعبيه على ضرورة الظهور بأداء مماثل لموقعة برشلونة، مضيفًا "إذا لم نقدم 100% من جهودنا، فلن يكون هذا كافيًا، واللاعبون يعلمون ذلك أيضًا، لكني أثق فيما هم قادرون عليه".

وسُئل فليك عن مدى إمكانية إجراء تغييرات على الجانب الأيسر، فأجاب "بيريسيتش قدم أداء رائعًا أمام برشلونة، كما هو حال الفريق بأكمله، لكني انتظر دائمًا المران الأخير لاختيار التشكيلة الأساسية، لدينا خيارات عديدة في كافة المراكز".

وفي ختام المؤتمر الصحفي، رفض فليك، الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالتحضيرات الخاصة بموقعة ليون، مؤكدًا أنه ليس من نوعية المدربين الذين يفصحون عن كواليس الإعداد للمباريات.