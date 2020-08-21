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بسبب كورونا: ليفربول مهدد بمواجهة فخ جديد

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 14:22

بسبب كورونا: ليفربول مهدد بمواجهة فخ جديد
لاعبو ليفربول (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المستجد يهدد فريق ليفربول الإنجليزي بفخ جديد قبل انطلاق الموسم الكروي القادم 2020-2021.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أحد لاعبي ليفربول مصاب بكورونا خلال معسكر الإعداد بالنمسا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإنه ستتم إضافة النمسا لقائمة البلدان التي سيضطر القادمون منها إلى إنجلترا، دخول حجر صحي لمدة 14 يومًا عند الوصول، اعتبارًا من غد السبت.

ويهدد هذا الأمر، انطلاقة ليفربول في الموسم الجديد بالبريمييرليغ، والذي يبدأ يوم 12 أيلول/سبتمبر المقبل، بالإضافة للمشاركة في الدرع الخيري ضد آرسنال يوم 29 آب/أغسطس الجاري.

وأشارت إلى وجود احتمالية بألا يتأثر ليفربول بقواعد الحجر في إنجلترا، حيث سيتم منحه استثناء، لأن ليفربول يخوض مباريات في النمسا.

لكن يجب على الريدز، التقدم بطلب من خلال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للحصول على استثناء، وتعتقد "سكاي سبورتس" أن هذا الأمر قيد التنفيذ حاليًا.

وذكرت الشبكة "إذا كانت رحلة ليفربول لأغراض تدريبية بحتة، فإن نسبة تعرض الفريق لحجر صحي عند العودة لإنجلترا، ستكون كبيرة".

وقالت إنه ليس واضحًا متى سيعود فريق المدرب يورغن كلوب لإنجلترا حتى الآن، لكنه قد يعود عقب الثلاثاء المقبل، بعدما يواجه سالزبورغ.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#كورونا
#فيروس كورونا

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