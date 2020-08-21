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تطور جديد في مستقبل ميسي مع برشلونة

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 14:16

تطور جديد في مستقبل ميسي مع برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأنه طرأ تطور بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه برشلونة الإسباني في الموسم الكروي القادم.

وكان "راديو كاتالونيا" قد ذكر أن ميسي، أبلغ مدربه الجديد، رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج النادي، أكثر من احتمالية الاستمرار مع البارسا.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان، لمناقشة مستقبله في برشلونة.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن ميسي لا يرد على أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة، حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة
#رونالد كومان

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