ويليان: انتقلت إلى آرسنال لهذا السبب!

أبدى النجم البرازيلي، ويليان، أمله في التتويج بالألقاب مع فريقه الجديد آرسنال، مشيرا إلى أنه وضع مع مدرب الأخير، ميكيل أرتيتا، خطة طموحة من أجل تحقيقها خلال 3 سنوات.

وذكر ويليان في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية "أول الأسباب وراء رغبتي في امتلاك عقد يمتد 3 سنوات، هو رغبتي في أن أكون جزءا من خطة وليس مجرد لاعب يمر على النادي".

وأضاف "عندما تحدثت مع المدرب أخبرني بالأسباب وراء تعاقده معي لـ3 سنوات، الأول هو رغبته في التأهل لدوري أبطال أوروبا، والفوز بالمسابقة مع موعد رحيلي، وهذا ما أردت الاستماع إليه".

وتابع "تواجدت مع تشيلسي 7 سنوات، وفزت بكل شيء تقريبًا عدا دوري الأبطال، آمل أن يساعدني هذا الانتقال في الفوز بهذا اللقب، إلى جانب التتويج مرة أخرى بالبريمييرليغ".

وعلق ويليان على رحيله عن تشيلسي، فقال "الكل يعرف المشكلة، هم رأوا أنني أبلغ من العمر 32 عامًا وبالتالي لا يمكنهم تقديم عقد بالمدة التي رغبت فيها".

وأكد "جاء ذلك في الوقت الذي أثبت فيه تمتعي بلياقة بدنية جيدة، وأنني في حالة مميزة كما كان الوضع في السابق وبالتالي أستحق العقد".

وواصل "فرانك لامبارد أراد بقائي، وكان يختارني في كثير من المباريات، وقبل ذلك كنت أشارك في مباراتين، ثم أعود لمقاعد البدلاء".

وأردف "أعرف أن ذلك يبقى جزءا من كرة القدم، لكني أستمتع باللعب، المدرب أظهر إيمانه بي وأنا رددت عليه في الملعب بصورة جيدة".

واستكمل "لكن آرسنال قدم لي ما أردته وعليّ أن أثبت أنهم اتخذوا القرار الصحيح، العمر لا يعتد به، إذا اعتنيت بنفسك، وتدربت بالصورة الصحيحة، يمكنك اللعب في أعلى المستويات حتى عمر 35 عامًا، وبالتالي الأمر لا يمثل مشكلة لي".

وأكمل "لدي الكثير للعب من أجله مع البرازيل أيضًا، أرغب في بلوغ المونديال المقبل، وإذا أبليت حسنا مع آرسنال، سيتحقق ذلك".

وأضاف "آرسنال من أكبر الأندية في العالم، وبالتالي ذهبت من ناد كبير إلى آخر، ومن المتوقع المنافسة على الألقاب، أعرف ما نحتاجه للقيام بذلك، كنت ناجحًا للغاية في تشيلسي، وهذا النادي (آرسنال) يستحق أن يلمع مرة أخرى".

وواصل "تواجدت هنا 7 سنوات، والبريمييرليغ هو الدوري الأفضل في العالم، وهذا السبق وراء عدم انتقالي إلى إسبانيا أو إيطاليا، أحب إنجلترا كثيرًا، وأرى أن بإمكاني التطور وتحسين مستوى آرسنال".

وتابع "لا أقول إنني الرجل الخارق، لكن بمساعدة اللاعبين الجيدين من حولي، يمكننا إنجاز أمور عظيمة".

وعن تأثير ديفيد لويز عليه للانتقال إلى آرسنال، علق البرازيلي "ديفيد كان على الهاتف معي يوميًا ليخبرني بضرورة اللحاق به، أحترمه كثيرًا واستمعت لما قاله لي عن ميكيل أرتيتا واتجاه النادي".

وعن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأخير، ومشاعره، باللعب ضد فريقه المستقبلي، قال "لا، أردت فوز تشيلسي، فقد كنت حينها غير واثق في الانتقال لآرسنال، لكني سعيد لتتويج آرسنال لأنه سيلعب في أوروبا، وهذا مهم".