إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي على حساب الإنتر

حصد إشبيلية الإسباني لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وذلك بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين للأخير.

وأحرز ثلاثية إشبيلية كل من اللاعبين لوك دي يونغ (هدفان) ودييغو كارلوس، وفي المقابل سجل هدفي إنتر ميلان كل من اللاعبين روميلو لوكاكو ودييغو غودين.

مجريات المباراة:

البداية جاءت سريعة، حيث حصل لوكاكو على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعدما توغل داخل المنطقة، ليرتكب دييغو كارلوس مدافع إشبيلية خطأ بإسقاط لوكاكو الذي تفوق في صراع السرعة.

وتمكن لوكاكو من تسجيل أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة 5، بعدما سدد الركلة على يمين الحارس المغربي ياسين بونو الذي فشل في التصدي لها.

وفي الدقيقة 12، تمكن لوك دي يونغ مهاجم إشبيلية من تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية متقنة من الناحية اليمنى من نافاس، حولها الهولندي برأسية ممتازة في مرمى هاندانوفيتش الذي فشل في إبعادها لتلمس يده وتسكن الشباك.

وطالب لاعبو الإنتر باحتساب ركلة جزاء بالدقيقة 16، بعدما لمس دييغو كارلوس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم اللقاء أشار باستكمال اللعب دون أي خطأ.

وأهدر دي أمبروزيو فرصة محققة بعد عرضية متقنة من يونغ، فشل دي أمبروزيو في التعامل معها رغم موقفه الجيد أمام المرمى ليضرب الكرة بعيدًا عن الشباك.

وتمكن دي يونغ من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33، بعد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، نُفذت داخل المنطقة وارتقى لها دي يونغ وسددها برأسية جديدة متقنة في الشباك.

ونجح دييغو غودين مدافع الإنتر في معادلة النتيجة سريعًا بالدقيقة 36، بعد ركلة حرة ثابتة على طريقة هدف إشبيلية الثاني، نفذها بروزوفيتش داخل المنطقة، حولها الإسباني برأسية في الشباك بعدما ارتقى فوق الجميع.

وواصلت الكرات الثابتة خطورتها على مرمى الإنتر، بعد ركلة حرة جديدة نفذت داخل المنطقة ارتقى لها أوكامبوس فوق الجميع ليضربها برأسية باتجاه المرمى، تمكن هاندانوفيتش من إبعادها خارج الملعب، وينتهي معها الشوط الأول.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أضاع غاليارديني فرصة للتسجيل بعدما ارتدت الكرة له داخل المنطقة ليسدد كرة قوية، ينجح معها كارلوس في الوقوف أمامها بفدائية ويبعدها عن مرماه.

ومر ريغيليون الظهير الأيسر لإشبيلية بشكل جيد من دي أمبروزيو ليسدد صاروخية ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى هاندانوفيتش.

واقترب يونغ من تسجيل هدف التقدم للإنتر، بعدما استلم تمريرة من بروزوفيتش أمام منطقة الجزاء، ليسدد تصويبة قوية من خارج المنطقة تمر فوق العارضة بالدقيقة 58.

وأضاع لوكاكو انفرادا صريحا بالمرمى في الدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من باريلا انفرد بها روميلو الذي انطلق من منتصف الملعب وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن الحارس المغربي ياسين بونو تألق وتصدى للانفراد، لينقذ فريقه.

وتمكن دييغو كارلوس من تسجيل ثالث أهداف إشبيلية بالدقيقة 74، بعد كرة ثابتة نفذت داخل المنطقة وأبعدها دفاع الإنتر بطريقة خاطئة لترتد ويسددها كارلوس بضربة مقصية، ارتطمت بقدم لوكاكو وسكنت الشباك، وسط ذهول لاعبي الإنتر.

وأجرى كونتي تبديلا ثلاثيا في الدقيقة 78، بخروج غاليارديني ودي أمبروزيو ولاوتارو ليحل محلهم إريكسن وسانشيز وموزيس، في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية لفريقه وإدراك التعادل.

وتألق كوندي مدافع إشبيلية وحرم إنتر من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 81، بعد دربكة داخل منطقة الفريق الأندلسي، وجد سانشيز الكرة أمامه ليسددها بالمرمى وسط خروج الحارس بونو من مرماه، إلا أن كوندي أنقذ الكرة من على خط المرمى.