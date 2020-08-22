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سواريز يرد على إمكانية مغادرة برشلونة!

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 15:13

سواريز يرد على إمكانية مغادرة برشلونة!
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، رد على إمكانية رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وذكر سواريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لم يخبرني أي شخص في برشلونة بأنهم يريدون الاستغناء عن خدماتي. إذا كانت هذه رغبة النادي، على المسؤول أن يتحدث معي".

وأضاف "أفكر في الاستمرار، لكن إذا اعتقد النادي أنني لاعب غير مفيد، ليس لدي مشكلة في التحدث مع صاحب القرار. إنني أريد الأفضل للبارسا".

وتابع "إذا كان الأمر يعتمد علي. نعم أريد البقاء في برشلونة، لكن لم أتحدث بعد مع كومان".

وواصل "لا أمانع البدء من مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل، أوافق على ذلك وأقبله دائمًا خلال مسيرتي؛ لأن المنافسة جيدة، وإذا اعتبر المدرب أن علي التواجد احتياطيًا، ليس لدي مشكلة في تقديم المساعدة عبر الدور الذي أحصل عليه. أعتقد أنه لا يزال بإمكاني المساهمة كثيرًا".

وأتم "مباراة بايرن ميونخ؟ لا يمكن إلقاء اللوم على شخص واحد. المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأعتقد أنه لا أحد يشك في التزامي مع برشلونة".

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#لويس سواريز
#برشلونة

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