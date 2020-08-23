نجم نابولي يجذب اهتمام برشلونة وريال مدريد مجددا

أفادت تقارير صحفية، بأن فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين أبديا اهتمامهما مجددا بالتعاقد مع نجم نابولي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد ميغيل ألفارو، وكيل النجم الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، أن الريال والبارسا يسعيان لضم اللاعب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة رحيله عن سان باولو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فبعد أن أصبح رويز أحد اللاعبين الأساسيين في نابولي، وتم استدعاءه لقائمة منتخب إسبانيا، يدرس الفريق الوضع ويتفاوض بشأن مستقبله.

وأوضحت الصحيفة، أن نابولي لديه أفكار واضحة وهي عدم بيعه حيث سيبقى وسيكون متاحًا لجينارو غاتوزو الموسم المقبل، كما أن هناك خطة لتمديد عقده لصيف 2025.

وأشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالفعل، لا سيما وأن البرازيلي آلان بات على مشارف الرحيل عن نابولي، بالإضافة إلى أن هناك بالفعل مشروع متسوط المدى وطويل الأجل يشمل فابيان رويز.

ورغم ذلك، فإن رحيل رويز سواء إلى برشلونة أو ريال مدريد ليس مستحيلًا، لكن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، لن يقبل بعرض أقل من 80 أو 90 مليون يورو مقابل بيعه.

ومن المقرر أن يحاول كلا الناديين ضم اللاعب في صيف 2021، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي أحدثها فيروس كورونا.