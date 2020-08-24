  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفاندوفسكي بعد لقب دوري الأبطال: لا تتوقف أبدا عن الحلم

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 14:24

ليفاندوفسكي بعد لقب دوري الأبطال: لا تتوقف أبدا عن الحلم
النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

احتفل النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بحصد فريقه بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0).

وتوقف ليفاندوفسكي عن التسجيل لأول مرة في البطولة هذا الموسم، لكن زميله الفرنسي كينغسلي كومان تكفل بإحراز هدف الفوز بالمباراة.

وغرد ليفاندوفسكي عبر تويتر، حيث كتب "لا تتوقف أبدًا عن الحلم. لا تستسلم أبدًا عندما تفشل. اعمل بجد لتحقيق هدفك".

وأرفق صاحب الـ32 عامًا صورة رفقة تغريدته، ظهر فيها أمام الكأس ذات الأذنين، حاملًا علم بلاده أثناء احتفاله باللقب.

وكسر مهاجم بايرن نحسه في النهائي، بعدما خسر في مشاركته الأولى بقميص بوروسيا دورتموند عام 2013، أمام الفريق البافاري، الذي انتقل إليه بعد عام واحد.

يذكر أن ليفاندوفسكي أنهى الموسم هدافًا لدوري الأبطال لأول مرة في مسيرته، وذلك برصيد 15 هدفًا في 10 مباريات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يراقب وضعية أليغري
باريس سان جيرمان يراقب وضعية أليغري

2020-08-24

3 أسباب وراء غضب ميسي من إدارة برشلونة
3 أسباب وراء غضب ميسي من إدارة برشلونة

2020-08-24

نيمار: الخسارة جزء من كرة القدم
نيمار: الخسارة جزء من كرة القدم

2020-08-24

الأكثر قراءة

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

2020-08-23
جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

2020-08-23
مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

2020-08-23
إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

2020-08-23
اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

2020-08-23