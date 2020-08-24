مدرب برشلونة يفاجئ سواريز!

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، رونالد كومان، فاجأ النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، حول مصيره مع الفريق الكاتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سواريز الذي يقضي إجازته حاليا، تلقى مكالمة هاتفية صباح اليوم من كومان، حيث أبلغه المدرب الهولندي بأنه ليس في خططه للموسم الجديد.

وأضافت أن المهاجم الأوروغواياني، الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع برشلونة، في 30 حزيران/يونيو 2021، سيتفاوض محاموه مع النادي على إنهاء التعاقد مبكرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن سواريز، لم يتلق أي إخطار من البارسا بالعودة إلى التدريبات.

ووصل المهاجم المخضرم برشلونة في صيف 2014، قادمًا من ليفربول.

وخاض منذ ذلك الحين 283 مباراة مع البلوغرانا، سجل فيها 198 هدفا، وقدم 109 تمريرات حاسمة، ويعد ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

وسقط برشلونة مؤخرا بشكل كارثي أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (8-2)، ما أدى إلى ثورة تغيير داخل النادي.