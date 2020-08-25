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السيتي يسعى لاستغلال أزمة ميسي مع برشلونة

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 00:14

السيتي يسعى لاستغلال أزمة ميسي مع برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لاستغلال أزمة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه برشلونة الإسباني بعد الخسارة المدوية أمام بايرن ميونخ (2-8)، بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت مصادر لشبكة "ESPN" العالمية، أن مانشستر سيتي يعمل على معالجة الحسابات، لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التعاقد مع ميسي، دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت "السيتي يعلم أن صفقة ميسي ستكون مُعقدة، لكنه يريد أن يكون مستعدًا حال ظهرت خيارات لضمه، لذلك تناقش الإدارة التكاليف، إذا وافق برشلونة على البيع بسعر مقبول".

ويُعد الموقف الرسمي الحالي لبرشلونة، أن ميسي ليس للبيع، وأي ناد يرغب في ضمه عليه دفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

يذكر أن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، صرح في أكثر من مناسبة بأنه لم يُفكر في التعاقد مع ميسي؛ لأنه مقتنع بأنه سيبقى في برشلونة.

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#مانشستر سيتي
#برشلونة
#بيب غوارديولا

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