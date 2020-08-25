مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقة من برشلونة

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني، أنسو فاتي، من أجل تعويض فشل صفقة لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.

ويرحب مانشستر يونايتد بدفع 153 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد فاتي، قبل أن يتقدم برشلونة بعقد جديد له سيتواجد به شرط جزائي تبلغ قيمته 360 مليون جنيه إسترليني.

ورفض اليونايتد دفع 108 ملايين إسترليني لضم سانشو، وحينها أراد دفع من 60 إلى 70 مليون إسترليني، مع دفع باقي المبلغ على دفعات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرحب اليونايتد بدفع 45 مليون إسترليني إضافية أكثر من المبلغ المطلوب في سانشو، وذلك لضم فاتي البالغ من العمر 17 عامًا.

ويمتد عقد فاتي حتى صيف 2022 والشرط الجزائي به 170 مليون يورو، ولذلك يسعى برشلونة لتمديده ورفع قيمة الشرط الجزائي في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن برشلونة خسر نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من قبل بعدما دفع سان جيرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.