إدارة برشلونة تحدد قيمة ميسي

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني حددت ثمن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في حال أصر على موقفه بالرحيل هذا الصيف.

وأرسل ميسي فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة، أمس الثلاثاء، لإبلاغهم بنيته الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكاتالوني.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه إذا أصر ميسي على الرحيل، ستطلب إدارة برشلونة سعرًا يتراوح بين 200 و300 مليون يورو، للاستغناء عن خدمات البرغوث.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أي عرض آخر غير ذلك، سيجعل برشلونة يطالب ميسي بالبقاء.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

وكان البرغوث طلب من برشلونة السماح له بالرحيل مجانًا، عن طريق تفعيل بند فسخ العقد.