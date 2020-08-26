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بيرلو يعلن رحيل أحد نجوم يوفنتوس

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 09:37

بيرلو يعلن رحيل أحد نجوم يوفنتوس
النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، عن رحيل مهاجم الفريق، الأرجنتيني غونزالو هيغوين، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتولى بيرلو القيادة الفنية ليوفنتوس، خلفًا لماوريسيو ساري، والذي تمت إقالته من منصبه، عقب توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

وعقد بيرلو مؤتمرًا صحفيًا، أمس الثلاثاء، قال فيه "لقد تحدثت معه (هيغوين)، أنا أحترمه كثيرًا، وبالحديث معه، قررنا إنهاء العلاقة".

وأضاف "انتهت علاقتنا كرويًا، ولكن الشيء الجيد هو أننا كأشخاص جادين ننظر في عيون بعضنا البعض ونتخذ هذا القرار".

وسبق هيغوين بالرحيل عن يوفنتوس، الفرنسي بليز ماتويدي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي، كما هناك أحاديث حول مستقبل الألماني سامي خضيرة، الذي ربطته تقارير سابقة بالرحيل مع هيغوين.

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#يوفنتوس
#غونزالو هيغوين
#أندريا بيرلو

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