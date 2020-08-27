السلطات الألمانيّة تمدد منع حضور جماهير الألعاب الرياضية للملاعب

عرب ٤٨ / أ ف ب

أصدرت السلطات الألمانيّة، اليوم الخميس، قرارًا يمدد منع حضور جماهير الألعاب الرياضيّة إلى الملاعب لغاية نهاية العالم الجاري 2020، وذلك بعد أن توصّلت الولايات الألمانيّة وحكوماتها إلى القرار المشترك.

وينص الاتفاق على "منع التجمعات في الملاعب، المراكز الثقافية، المهرجانات أو المعارض".

ويشكل هذا القرار ضربة قوية تحديدا لرياضة كرة القدم التي كانت تأمل في عودة الجمهور الى المدرجات تدريجيا مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

لكن المشروع لحظ بعض "الاستثناءات" لا سيما في المناطق حيث نسبة الحالات متدنية على الأقل من أسبوع "وإذا تم التأكد من أن المشاركين يأتون حصريًا من المنطقة نفسها أو مناطق مجاورة".

وسجلت في ألمانيا حتى الآن 237,937 حالة أدت إلى وفاة 928 شخصًا بحسب معهد "روبرت كوخ".

وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية للجماهير الى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأرسلت الرابطة دليلا للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير الى ملاعبها.

وفي أوائل آب/ أغسطس الحالي، وافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والإجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين وبيع المشروبات الكحولية في الملاعب حتى تشرين الأول/ أكتوبر وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار وذلك حتى نهاية العام.

لكن السلطات الألمانية أبدت حذرها حيال هذا المقترح، لاسيما في ظل القلق المتزايد من ارتفاع عدد الإصابات مجددا مع عودة السياح الألمان من الخارج (وصل معدل الإصابات الى قرابة ألف حالة يوميا في الآونة الأخيرة) قبل أن تقرر اليوم بشكل حاسم عدم عودة الجماهير حتى نهاية العام الحالي على الأقل.