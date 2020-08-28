إنتر ميلان يقترب من ضم نجم روما

أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي اقترب من إبرام صفقة من روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت العديد من المصادر الصحفية، أبرزها "سكاي سبورت" و"سبورت إيطاليا"، وصحيفة "تيمبو"، أن إنتر ميلان، سيضم الصربي ألكسندر كولاروف، الظهير الأيسر لروما، بشكل نهائي.

وأضافت أن كلا من إنتر ميلان، وروما، واللاعب اتفقا على جميع الشروط، وسينضم للإنتر في صفقة دائمة، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي عمليات تبادلية بين الطرفين؛ حيث ستكون معاملة نقدية فقط.

وتألق كولاروف في الموسم المنصرم، بعدما سجل 7 أهداف، وقدَّم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإيطالي.

وحال تمكن الإنتر من ضم كولاروف، سيكون بذلك نجح في تعزيز صفوفه بظهيرين أيمن وأيسر، بعدما ضم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن ريال مدريد، في الميركاتو الحالي.