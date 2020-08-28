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ماذا دار حديث بين ميسي وغوارديولا؟

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 14:08

ماذا دار حديث بين ميسي وغوارديولا؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية، إلى حديث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بعد قراره بالرحيل عن برشلونة الإسباني.

وكان ميسي طلب الرحيل من برشلونة، عقب التحدث مع غوارديولا عن رغبته في اللعب مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي قال لغوارديولا "أريد الفوز بالكرة الذهبية في المرتين المقبلتين، ولن أستطع فعل ذلك إلا معك".

يذكر أن ميسي حصل على الكرة الذهبية تحت قيادة غوارديولا 4 مرات أعوام على التوالي في الفترة من 2009 وحتى 2012.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، إلا أن البرغوث يطلب الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف مجانًا مستندًا على بند في عقده.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة
#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا

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