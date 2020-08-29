صلاح: كانوا يقولون إنني مجنون بسبب البريمييرليغ

تحدث النجم المصري، محمد صلاح، عن تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.

وذكر صلاح، خلال فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن نجاح ناديه "قلت دائمًا منذ مقابلتي الأولى مع النادي، إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.. كانوا يقولون إنني مجنون، لكننا فعلنا ذلك".

وأضاف "في بداية الموسم، تريد الفوز وتحقيق شيئا للنادي، وكان الهدف الرئيسي هو الدوري الإنجليزي".

وتابع "عندما تهزم مانشستر سيتي فإن هذا يمنحك مزيدًا من الثقة، لأنهم كانوا الأبطال، كما أنني كنت متحمسًا بعد الهدف ضد مانشستر يونايتد، وكان رد فعل الجماهير مجنونًا.. لقد كان أمرًا مميزًا للجميع".

وواصل "بعد ذلك كان يقول الناس إن الدوري سيلغى، ولا يمكن اللعب بعد الآن.. هذا صنع توترًا، وربما بدأ الجميع داخل النادي يشعرون بالذعر.. لكني كنت في المنزل مع العائلة، ولم أمر بهذه التجربة من قبل، لذلك كنت أستمتع بها".

وأكمل "كان من الصعب أيضًا الاعتقاد أنه سيتم إلغاء الدوري، بعد هذا الموسم الطويل".

وعن إصابة الكتف التي تعرض لها على يد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل كأس العالم 2018، قال صلاح "لا أعرف كيف أصفها، لكنه كان أمرًا حزينًا جدًا لي".

وتابع "كانت إحدى أسوأ الفترات التي مررت بها في كرة القدم.. لا أريد أن أكون عاطفيًا تجاه ذلك، لكنها كانت إصابة سيئة حقًا".

وحول نهائي دوري الأبطال العام الماضي ضد توتنهام، أجاب "كنا نتناول العشاء قبل المباراة، أنا وفيرمينو وأليسون وفان دايك ولوفرين، ومجموعة كبيرة من اللاعبين، وتحدث فاينالدوم بأنه لا يمكننا خسارة نهائيين على التوالي".

وأتم صلاح "إذا فعلت ذلك في دوري الأبطال، فلن يتذكرك أحد، لأنك لم تفز في النهاية.. لم تفز بالدوري الإنجليزي ولم تفز بدوري الأبطال لعامين متتاليين، لقد شكل ذلك ضغطًا كبيرًا للغاية، كي نكون صادقين".