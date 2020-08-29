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ميلان يتفق مع ريال مدريد على ضم دياز

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 20:19

ميلان يتفق مع ريال مدريد على ضم دياز
اللاعب الإسباني إبراهيم دياز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن آيه سي ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع اللاعب إبراهيم دياز.

ورغب ميلان منذ فترة في ضم دياز، لكن اختلف الناديان على صيغة الصفقة، خلال جزء كبير من المفاوضات.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت، أمس الجمعة، أن العقد لن يتضمن أي بنود شراء.

لكن وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن ميلان اتفق مع النادي الملكي في النهاية على ضم دياز، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيضع في المقابل، بندًا يسمح له بإعادة شراء اللاعب مستقبلًا، دون الحصول على موافقة ميلان، في حال انضمام دياز للروسونيري بشكل نهائي.

وأوضحت الشبكة أنه إذا فعل الميرينغي بند إعادة الشراء مستقبلًا، فإن النادي الإيطالي سيحقق ربحًا ماديًا جيدًا من الصفقة.

وسيخضع اللاعب الإسباني (21 عامًا) للكشف الطبي للروسونيري، خلال الأسبوع المقبل.

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#ميلان
#إبراهيم دياز
#ريال مدريد

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