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بيرلو يقنع خليفة هيغوين بالانضمام إلى يوفنتوس

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 14:18

بيرلو يقنع خليفة هيغوين بالانضمام إلى يوفنتوس
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، أعرب عن رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد بدلا من الأرجنتيني غونزالو هيغوين الذي سيرحل عن صفوف "السيدة العجوز" في الأيام القادمة.

وكان بيرلو قد أبلغ هيغوين رسميًا بخروجه من خططه للموسم الجديد، ويسعى المدرب لضم مهاجم آخر في الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن بيرلو حمل على عاتقه فرصة إعطاء فريقه دفعة حاسمة، حيث أجرى مكالمة هاتفية مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، لحثه على الانضمام ليوفنتوس.

وأضافت أن بيرلو أبدى رضاه من مستويات المهاجم البوسني في المكالمة، وشرح له أنه يعتبره عنصرًا أساسيًا حيث يريده ليلعب دورًا محوريًا بتشكيلة الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن دجيكو يشعر بالإطراء الشديد لاهتمام يوفنتوس، لكنه في نفس الوقت كان لديه بعض الشكوك حول القيادة الجديدة لليوفي، إلا أن مكالمة بيرلو لعبت دورًا في إقناعه.

ونوهت أن دجيكو الآن يعرف أن انتقاله لتورينو من شأنه أن يكمل قسمًا هجوميًا على أعلى مستوى خاصة مع وجود ديبالا ورونالدو.

وختمت بأن دجيكو يرتبط بعقد مع روما ينتهي في صيف 2022، إلا أنه إذا أبدى رغبته في الرحيل، فإن روما مستعد للجلوس والتفاوض مع من يريد ضمه.

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#أندريا بيرلو
#يوفنتوس
#إيدين دجيكو
#روما
#غونزالو هيغوين

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