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ماذا لو انتقل ميسي لفريق آخر رغما عن برشلونة؟

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 20:45

ماذا لو انتقل ميسي لفريق آخر رغما عن برشلونة؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عما سيحدث في حال قرر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التوقيع لفريق جديد رغما عن فريقه برشلونة الإسباني.

وكان ميسي قد طلب الرحيل مجانًا عن برشلونة، منذ أيام عبر فاكس رسمي، لكن رابطة الليغا أقرت اليوم بصحة موقف النادي الكاتالوني وعدم إمكانية رحيل البرغوث دون دفع الشرط الجزائي (700 مليون يورو).

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي إذا قرر التوقيع مع نادٍ جديد دون موافقة برشلونة، والحصول على بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن البارسا سيذهب إلى محكمة العمل في كاتالونيا.

وأشارت إلى أن برشلونة سيتهم ميسي بانتهاك بنود العقد من جانب واحد دون سبب وجيه، وسيطلب الحصول على 700 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي).

وأوضحت أن القاضي سيصدر حكمًا في فترة تتراوح بين خمسة أشهر وسنة، عقب مراجعة وتحليل صياغة العقود.

وسيكون ميسي والنادي الذي سينتقل له مطالبين بدفع تعويض قد يصل إلى 700 مليون يورو، لأن عقد البرغوث لا يزال ساريًا، لكن سيراعي القاضي في قيمة التعويض مدة العقد المتبقية (سنة واحدة)، وراتب اللاعب (صاحب الأجر الأعلى في العالم).

وسينظر القاضي أيضًا إلى متغيرات أخرى مثل مدى تأثر رعاة برشلونة برحيل اللاعب الأرجنتيني، والقمصان التي تباع بسبب ميسي.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة

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