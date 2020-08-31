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إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 22:29

إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

مدد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، عقده مع فريقه آيه سي ميلان الإيطالي، وذلك لغاية حزيران/يونيو من العام القادم.

وقال النادي، خلال بيانه الرسمي "يسر ميلان أن يُعلن توصله لاتفاق لتجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، حتى حزيران/يونيو 2021".

وبدأ السويدي مسيرته بقميص ميلان عام 2010، حيث شارك في 85 مباراة وسجل 56 هدفًا، وحقق لقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعاد إبراهيموفيتش لصفوف الروسونيري في كانون الثاني/يناير الماضي، وسجل 11 هدفًا خلال 20 مباراة، وساهم في حجز الفريق لمقعد أوروبي الموسم المقبل، وسيستمر صاحب الـ38 عاما في مغامرته مع الفريق الإيطالي.

وانضم اليوم إبراهيموفيتش لزملائه والمدرب ستيفانو بيولي، في أول جلسة تدريبية قبل انطلاق الموسم.

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#ميلان
#زلاتان إبراهيموفيتش

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