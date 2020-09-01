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هل يعاقب برشلونة ميسي بسبب تمرده؟

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 20:27

هل يعاقب برشلونة ميسي بسبب تمرده؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني حدد موقفه من معاقبة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

وغاب ميسي عن فحوصات فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، كما غاب عن المران الأول للبارسا أمس الإثنين، ويستمر غيابه حتى اليوم، في ظل إعلانه عن رغبته في مغادرة برشلونة هذا الصيف.

وذكر برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، أن برشلونة قرر عدم معاقبة ميسي بالرغم من تغيبه عن حضور مران الفريق لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن ميسي أبلغ ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف، فيما تحاول إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إثناء ميسي عن قراره وتجديد عقده.

ومن المقرر أن يعقد خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، جلسة مع إدارة برشلونة، غدًا الأربعاء، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة

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من عرب 48

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