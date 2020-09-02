باريس سان جيرمان يسعى لخطف نجم آرسنال

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض سان جيرمان على آرسنال، 30 مليون إسترليني، بينها 5 إضافات، لضم هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن الإسباني.

ولا يرغب آرسنال في خسارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، إلا أنه يدرك أن بإمكانه الاستفادة من تلك الأموال في تدعيم صفوفه.

ويحظى بيليرين أيضا باهتمام يوفنتوس وبايرن ميونخ، إلا أن سان جيرمان هو من تحرك أولا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمتد عقد بيليرين مع آرسنال حتى عام 2023، إلا أنه يرحب بخوض تحد جديد.

ويقدر آرسنال اللاعب بأكثر من هذا الثمن، وبالتالي فمن المتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الناديين، وفي حال رحيل بيليرين سيفتح ذلك الباب أمام بقاء مايتلاند نايلز.