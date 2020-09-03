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صلاح وأبو تريكة يتصدران تشكيلة عبد ربه التاريخية لمنتخب مصر

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 10:55

صلاح وأبو تريكة يتصدران تشكيلة عبد ربه التاريخية لمنتخب مصر
محمد أبو تريكة ونحند صلاح
عرب ٤٨

اختار نجم وقائد النادي الإسماعيلي سابقا، حسني عبد ربه، التشكيلة التاريخية لمنتخب مصر من وجهة نظره.

وساهم عبد ربه في تتويج الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية عامي 2008 و2010، وحقق مع منتخب الشباب لقب إفريقيا تحت 20 عاما في العام 2003.

وظهر عبد ربه في حوار تليفزيوني، عبر برنامَج (أوضة اللبس) مع نجم توتنهام السابق، أحمد حسام "ميدو"، على قناة (النهار)، واختار تشكيلته التي ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: هاني سعيد ووائل جمعة وأحمد فتحي وسيد معوض.

الوسط: محمد حمص ومحمد شوقي ومحمد أبو تريكة.

الهجوم: حازم إمام ومحمد صلاح وعماد متعب.

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