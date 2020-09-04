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زيدان يسعى لإبرام صفقة هجومية من البوندسليغا

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 14:48

زيدان يسعى لإبرام صفقة هجومية من البوندسليغا
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يسعى لتعزيز هجوم فريقه بصفقة من الدوري الألماني.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد، بأنه يريد ضم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيج، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورجحت الصحيفة، أن صفقة أولمو ستكلف خزينة ريال مدريد، 40 مليون يورو.

ولفتت إلى أن النادي المدريدي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم داني أولمو.

من جانبه، قال أندي بارا، وكيل أعمال اللاعب "لا يمكن تأكيد أو نفي إمكانية انتقال أولمو إلى ريال مدريد".

وأضاف "من يعلم ماذا يحدث في الأيام العشرة الأخيرة في سوق الانتقالات، المؤكد أن أولمو سعيد بتواجده في لايبزيج".

وساهم أولمو في تأهل لايبزيج لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه انضم للفريق الألماني قادمًا من دينامو زغرب في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 21 مليون يورو.

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#ريال مدريد
#داني أولمو
#الدوري الألماني

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