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مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم سانشو

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 10:02

مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم سانشو
النجم الإنجليزي جادون سانشو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للحصول على خدمات نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، هذا الصيف.

وكان يونايتد قد أعلن التعاقد مع نجم أياكس والمنتخب الهولندي دوني فان دي بيك، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، ولم يفقد الأمل بعد في ضم سانشو.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد سيتقدم بعرض جديد لاستقدام سانشو، لكنه سيقوم أولا بالاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب بشأن عمولته، من أجل تسهيل الأمر عليه.

ويواجه يونايتد صعوبة في التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي السابق، خصوصا وأن دورتموند غير متحمس لفكرة التخلي عن لاعبه بأقل من 108 ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب حاليا هو إيميكا أوباسي، الذي يعمل لحساب وكالة "إليت بروجيكت جروب"، وهي وكالة تشرف حاليا على إدارة أعمال لاعبين إنجليز آخرين مثل لاعب أرسنال بوكايو ساكا.

وسبق لمانشستر يونايتد أن دفع عمولة مجزية لوكيل الأعمال المعروف مينو رايولا، قدرت قيمتها بـ40 مليون جنيه إسترليني، وذلك نظير التعاقد مع موكله الفرنسي بول بوغبا.

وأشارت تقارير صحفية سابقة أن يونايتد تقدم بعرض لضم سانشو قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، قد يرتفع إلى 110 ملايين جنيها حسب أداء اللاعب، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل إدارة دورتموند.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جادون سانشو
#بوروسيا دورتموند
#مانشستر يونايتد
#دوني فان دي بيك

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