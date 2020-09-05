دوري أمم أوروبا: إيطاليا تقع بفخ التعادل أمام البوسنة والهرسك

وقع منتخب إيطاليا في فخ التعادل أمام نظيره البوسنة والهرسك بعد افتراقهما بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن مباريات ذهاب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.

وسجل هدف المنتخب الإيطالي اللاعب ستيفانو سينسي، وفي المقابل سجل هدف المنتخب البوسني اللاعب إدين دجيكو.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات جاءت بعد مرور 11 دقيقة، بعد تمريرة من إنسيني وصلت إلى كييزا في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، سددها كييزا بقوة في الشباك الخارجية لمرمى البوسنة.

وحصل بيلوتي على ركلة حرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، بعد عرقلته من قبل مدافعي المنتخب البوسني، سددها إنسيني فوق العارضة بالدقيقة 17.

وحاول المنتخب البوسني التقدم، وفي الدقيقة 27 انطلق هادزياهميتوفيتش في الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية استلمها ادين فيسكا عند علامة الجزاء إلا أنه سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وانطلق باريلا بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل إلى أمام منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية تخرج بعيدة عن الخشبات الثلاث.

وسدد إنسيني كرة من على حدود منطقة جزاء البوسنة في الدقيقة 51، وصلت سهلة لأيدي الحارس.

ورد أرمين هودزيتش، مهاجم البوسنة، بأخطر فرص اللقاء بعد خطأ دفاعي من مدافعي المنتخب الإيطالي، ليستلم أرمين الكرة ويراوغ الحارس دوناروما ويسدد الكرة في القائم.

وعاد إنسيني ليهدر أخطر فرص الأزوري، بعد هجمة مرتدة سريعة وكرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها إنسيني في الجهة الأخرى برأسية ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس سيهيتش.

وفي الدقيقة 57، فك إيدين دجيكو مهاجم البوسنة، الاشتباك وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده، بعد ركلة ركنية وصلت إلى سونييتش الذي ضرب الكرة برأسه ويجدها دجيكو في منطقة الستة ياردة ليضعها في الشباك.

وتمكن ستيفانو سينسي من معادلة النتيجة للأزوري في النتيجة 68، بعد كرة بدأها اللاعب نفسه بتمريرة إلى إنسيني في الناحية اليسرى ليعيدها الأخير بدوره إلى إنسيني، لينقض عليها ويسدد كرة أرضية تصطدم بأحد مدافعي البوسنة وتسكن الشباك.

واقترب المنتخب الإيطالي من تسجيل هدف التقدم، بعدما استلم فلورينزي الكرة في الناحية اليمنى وتوغل داخل المنطقة وسدد قذيفة صاروخية باتجاه المرمى بالدقيقة 71، لولا براعة حارس البوسنة الذي أبعد الكرة إلى ركنية.

وأهدر البديل زانيولو كرة الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى من إنسيني، قابلها زانيولو برأسية بجوار المرمى.

وبالدقيقة 82، نفذ المنتخب البوسني هجمة مرتدة سريعة بعدما مرر دجيكو الكرة من منتصف الملعب إلى فيسكا بطريقة رائعة، سددها الأخير مباشرة وبقوة باتجاه المرمى تصدى لها دوناروما.

ومن مرتدة جديدة بالدقيقة 90، وصل لاعبوا البوسنة لمنتخب إيطاليا بعد انطلاقة من بيسيتش الذي توغل داخل المنطقة وراوغ بونوتشي ليسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لدوناروما.