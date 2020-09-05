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كافاني على رادار يوفنتوس مجددا

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 08:59

كافاني على رادار يوفنتوس مجددا
النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن يوفنتوس تواصل مع كافاني لمحاولة التعاقد معه، بعدما واجه صعوبة في ضم كل من، لويس سواريز مهاجم برشلونة، وإيدين دجيكو نجم روما.

وأبرزت الشبكة أن سواريز يحتاج للتفاوض مع البارسا، بشأن رحيله عن الفريق، بالإضافة لضرورة الحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، كي لا يشغل مكانًا مخصصًا للاعبين من خارج الاتحاد.

أما كافاني فيمتلك بالفعل جواز سفر إيطالي، ما يسهل إمكانية انضمامه للبيانكونيري.

كما أن دجيكو غير مقتنع بفكرة الانضمام إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان، وهو ما يجعل الأوروغواياني الخيار الأمثل للسيدة العجوز.

يذكر أن كافاني، سبق له لعب 213 مباراة بالدوري الإيطالي، تمكن فيها من تسجيل 112 هدفًا.

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#يوفنتوس
#إدينسون كافاني

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