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كريستيانو يقترب من اللحاق بمباراة السويد

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 20:39

كريستيانو يقترب من اللحاق بمباراة السويد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، اقترب من العودة واللعب بمباراة منتخب بلاده البرتغال أمام السويد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة دوري أمم أوروبا.

وألمح فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إلى إمكانية تواجد الدون في المباراة الثانية أمام السويد، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام كرواتيا.

وقال سانتوس في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو": "رونالدو تدرب وهو في حالة أفضل بكثير، وسيتدرب مجددًا ومن حيث المبدأ سيغادر مع الفريق إلى السويد".

وأضاف "بعد ذلك سنقوم باتخاذ قرارًا بشأن مشاركته المحتملة في المباراة".

وظهر الدون في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، صباح اليوم الأحد، ليؤكد اقترابه من المشاركة في اللقاء المقبل.

وأعلن الاتحاد البرتغالي، يوم الخميس الماضي في بيان رسمي، أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى، مما تسبب في غيابه عن التدريبات.

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#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#البرتغال
#السويد
#دوري أمم أوروبا

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