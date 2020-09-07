مانشستر سيتي يعلن إصابة محرز بفيروس كورونا

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إصابة لاعبيه الجزائري رياض محرز والفرنسي إيمريك لابورت، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للسيتي عبر موقعه الرسمي أن نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة بالثنائي محرز ولابورت جاءت إيجابية.

وأضاف النادي أن الثنائي يخضع حاليًا لفترة من العزلة الذاتية وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي بشأن الحجر الصحي، مشددًا على أن محرز ولابورت لم يظهر عليهما أعراض الفيروس حتى الآن.

وتمنى النادي الشفاء العاجل للثنائي، قبل بداية الموسم الجديد، الذي سينطلق الأسبوع المقبل.