يوفنتوس يواجه عقبة في صفقة سواريز!

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، سيؤدي اختبار لغة اليوم، الاثنين، ضمن مساعيه للحصول على الجنسية الإيطالية ليتمكن من ارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي.

وتحدثت تقارير واسعة النطاق عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مهاجم أوروغواي (33 عاما).

لكن يوفنتوس وصل إلى الحد الأقصى من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بتعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو والأميركي الدولي ويستون ماكيني، وسيسمح له فقط بضم سواريز إذا حصل على جواز سفر إيطالي.

وقالت تقارير إعلامية، إن سواريز مؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية؛ لأن زوجته إيطالية، رغم أنه ليس من الواضح كيف يمكن استكمال هذه العملية التي تستغرق عدة سنوات في المعتاد خلال شهر واحد.

وذكر برنامج "بوليديبورتيفو" في تلفزيون أوروغواي بالإضافة لصحف إيطاليا، أن سواريز سيؤدي اليوم امتحان المرحلة ب1 في اللغة الإيطالية، التي تعد مرحلة تحت المتوسطة وهي الحد الأدنى المطلوب.

ويبدأ الموسم الجديد في الدوري الإيطالي يوم 19 أيلول/سبتمبر، لكن فترة الانتقالات لن تنتهي سوى في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر.